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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200000 злотых 1994 года MW BCH "Битва под Монтекассино". Медно-никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Медно-никель

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 16,3 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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