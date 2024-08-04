Пробные 200000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1991 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе WDA - MiM за 3200 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

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