Пробные 200000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1991 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2928 проданному на аукционе Stary Sklep за 1550 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

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