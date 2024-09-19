Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 31,1 гр
- Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 6,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1991
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (48) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1991 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2928 проданному на аукционе Stary Sklep за 1550 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 119 USD
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 июня 2020
Сохранность SP69 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2020
Сохранность SP69 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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