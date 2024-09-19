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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II". Серебро (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Серебро

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 31,1 гр
  • Чистого серебра (0,9989 oz) 31,0689 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 6,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (48) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200000 злотых 1991 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Серебро. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2928 проданному на аукционе Stary Sklep за 1550 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • VL Nummus (2)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (3)
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 119 USD
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numismatica Luciani - April 25, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 25 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numismatica Ferrarese - April 2, 2022
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 2 апреля 2022
Сохранность PROOF
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stack's - June 26, 2020
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stack's - June 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 июня 2020
Сохранность SP69 PCGS
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stack's - February 27, 2020
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stack's - February 27, 2020
Продавец Stack's
Дата 27 февраля 2020
Сохранность SP69 PCGS
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PROOF
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Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stack's - June 27, 2019
Польша 200000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stack's - June 27, 2019
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

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