Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1993 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 2,59 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Тираж UNC 20,280,101
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 5 грошей
- Год 1993
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1993 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat за 4000 PLN. Торги состоялись 24 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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