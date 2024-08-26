5 грошей 1993 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1993 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat за 4000 PLN. Торги состоялись 24 мая 2024.

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