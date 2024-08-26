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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1993 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 грошей 1993 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 грошей 1993 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,59 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Тираж UNC 20,280,101

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1993
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1993 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat за 4000 PLN. Торги состоялись 24 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (3)
Польша 5 грошей 1993 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 грошей 1993 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 290 PLN
Польша 5 грошей 1993 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 грошей 1993 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
147 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша 5 грошей 1993 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 грошей 1993 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1993 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 грошей 1993 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1993 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 5 грошей 1993 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1993 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 5 грошей 1993 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1993 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 5 грошей 1993 MW на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1993 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 грошей 1993 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1993 MW на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Польша 5 грошей 1993 MW на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 грошей 1993 MW на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 5 грошей 1993 MW на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1993 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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