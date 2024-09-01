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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1993 года MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 200000 злотых 1993 года MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1993 года MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1993
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1993 года "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 872 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1100 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 95 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1993 "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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