200000 злотых 1993 года MW "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1993
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1993 года "750-Летие Предоставления Муниципальных Прав городу Щецин" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 872 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1100 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
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