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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1993 года MW ET "Казимир IV Ягеллончик". Погрудный портрет (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Погрудный портрет

Аверс монеты - 200000 злотых 1993 года MW ET "Казимир IV Ягеллончик" Погрудный портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1993 года MW ET "Казимир IV Ягеллончик" Погрудный портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1993
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1993 года "Казимир IV Ягеллончик" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 823 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 575 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (9)
  • Wójcicki (7)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW ET "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1993 "Казимир IV Ягеллончик" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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