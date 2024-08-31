200000 злотых 1993 года MW ET "Казимир IV Ягеллончик". Погрудный портрет (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1993 года "Казимир IV Ягеллончик" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 823 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 575 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

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