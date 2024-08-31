Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1993 года MW ET "Казимир IV Ягеллончик". Погрудный портрет (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Погрудный портрет
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 15,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1993
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1993 года "Казимир IV Ягеллончик" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 823 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 575 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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