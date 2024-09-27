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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1993 года MW BCH "Движение сопротивления" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 200000 злотых 1993 года MW BCH "Движение сопротивления" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1993 года MW BCH "Движение сопротивления" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1993
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1993 года "Движение сопротивления" со знаком MW BCH. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1030 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 800 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (6)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Wójcicki - May 13, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 13 мая 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 200000 злотых 1993 MW BCH "Движение сопротивления" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1993 "Движение сопротивления" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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