200000 злотых 1993 года MW BCH "Движение сопротивления" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1993 года "Движение сопротивления" со знаком MW BCH. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1030 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 800 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

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