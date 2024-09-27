Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1993 года MW BCH "Движение сопротивления" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 10,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1993
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1993 года "Движение сопротивления" со знаком MW BCH. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1030 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 800 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 13 мая 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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