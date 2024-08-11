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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1993 года MW "Казимир IV Ягеллончик". Поясной портрет (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Поясной портрет

Аверс монеты - 200000 злотых 1993 года MW "Казимир IV Ягеллончик" Поясной портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1993 года MW "Казимир IV Ягеллончик" Поясной портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1993
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1993 года "Казимир IV Ягеллончик" со знаком MW. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе GGN за 850 PLN. Торги состоялись 20 октября 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 510 PLN
Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Numis Poland - September 7, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Cieszyńskie CN - April 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 200000 злотых 1993 MW "Казимир IV Ягеллончик" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1993 "Казимир IV Ягеллончик" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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