Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1993 года MW "Казимир IV Ягеллончик". Поясной портрет (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Поясной портрет
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1993
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1993 года "Казимир IV Ягеллончик" со знаком MW. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе GGN за 850 PLN. Торги состоялись 20 октября 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (5)
- COINSNET (3)
- GGN (1)
- Heritage (1)
- MARCINIAK (2)
- Niemczyk (3)
- Numis Poland (1)
- Stare Monety (1)
- Stary Sklep (3)
- Teutoburger (1)
- WCN (8)
- Wójcicki (5)
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 510 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 200000 злотых 1993 "Казимир IV Ягеллончик" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск