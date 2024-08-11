200000 злотых 1993 года MW "Казимир IV Ягеллончик". Поясной портрет (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1993 года "Казимир IV Ягеллончик" со знаком MW. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 176 проданному на аукционе GGN за 850 PLN. Торги состоялись 20 октября 2005.

Сохранность PROOF (25) UNC (7) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) PF70 (2) PF69 (5) PF68 (1) ULTRA CAMEO (6) Сервис NGC (7) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (5)

COINSNET (3)

GGN (1)

Heritage (1)

MARCINIAK (2)

Niemczyk (3)

Numis Poland (1)

Stare Monety (1)

Stary Sklep (3)

Teutoburger (1)

WCN (8)

Wójcicki (5)