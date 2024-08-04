Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1990 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1990 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5793 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1700 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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