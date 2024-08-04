Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1990 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 1 злотый 1990 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 1 злотый 1990 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,03 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Тираж UNC 20,240,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1990 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5793 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1700 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (5)
  • Numis Poland (3)
  • Wójcicki (2)
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Numis Poland - May 22, 2022
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Numis Poland - May 22, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе Numis Poland - April 6, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 злотый 1990 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 злотый 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 1990 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 1 злотый Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск