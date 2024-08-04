1 злотый 1990 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1990 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5793 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1700 PLN. Торги состоялись 4 марта 2023.

Сохранность UNC (12) AU (1) Сохранность (слабы) MS67 (2) MS66 (4) MS65 (2) MS64 (2) MS62 (1) AU58 (1) Сервис NGC (12)