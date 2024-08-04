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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1991 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 грошей 1991 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 грошей 1991 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,22 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 75,400,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1991 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Польша 20 грошей 1991 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 грошей 1991 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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