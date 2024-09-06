10 грошей 1990 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1990 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 396988 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3300 PLN. Торги состоялись 20 июня 2024.

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