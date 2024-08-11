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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1991 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 грошей 1991 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 грошей 1991 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,94 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 99,120,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1991 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 7500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 грошей 1991 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 50 грошей 1991 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
1667 $
Цена в валюте аукциона 7500 PLN
Польша 50 грошей 1991 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 50 грошей 1991 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Для продажи 50 грошей 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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