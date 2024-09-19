Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1994 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 1 злотый 1994 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 1 злотый 1994 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,03 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Тираж UNC 69,956,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1994 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Numis Poland за 1250 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Numimarket (1)
  • NUMIS Klitończyk (1)
Польша 1 злотый 1994 MW на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша 1 злотый 1994 MW на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
Польша 1 злотый 1994 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1994 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN

Где продать?

Для продажи 1 злотый 1994 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 1994 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 1 злотый Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск