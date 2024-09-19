1 злотый 1994 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1994 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 161 проданному на аукционе Numis Poland за 1250 PLN. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность UNC (2) Сохранность (слабы) MS66 (1) MS65 (1) Сервис NGC (2)