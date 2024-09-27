20 грошей 1990 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1990 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat за 4400 PLN. Торги состоялись 24 мая 2024.

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