Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 грошей 1990 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1990 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat за 4400 PLN. Торги состоялись 24 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Где продать?
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