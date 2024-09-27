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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1990 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 20 грошей 1990 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 20 грошей 1990 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,22 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 25,100,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1990 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat за 4400 PLN. Торги состоялись 24 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
Польша 20 грошей 1990 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 20 грошей 1990 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Польша 20 грошей 1990 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 20 грошей 1990 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Польша 20 грошей 1990 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 20 грошей 1990 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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