Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1990 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1990 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 320 PLN. Торги состоялись 25 мая 2024.
Сохранность
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 50 грошей 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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