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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1990 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 грошей 1990 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 грошей 1990 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,94 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 29,152,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1990 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 320 PLN. Торги состоялись 25 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numimarket (2)
  • Numis Poland (1)
  • Wójcicki (3)
Польша 50 грошей 1990 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 50 грошей 1990 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Польша 50 грошей 1990 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1990 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 50 грошей 1990 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1990 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1990 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 грошей 1990 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1990 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 50 грошей 1990 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1990 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 50 грошей 1990 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1990 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 50 грошей 1990 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1990 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 50 грошей 1990 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1990 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 50 грошей 1990 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1990 MW на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1990 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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