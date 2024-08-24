Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 2009 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 2009 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2839 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 70 PLN. Торги состоялись 20 марта 2021.
Сохранность
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Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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