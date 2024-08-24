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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 2009 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 1 грош 2009 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 1 грош 2009 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 15,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 338,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 грош
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 2009 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2839 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 70 PLN. Торги состоялись 20 марта 2021.

Сохранность
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  • Niemczyk (2)
Польша 1 грош 2009 MW на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 1 грош 2009 MW на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 1 грош 2009 MW на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 1 грош 2009 MW на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 1 грош 2009 MW на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Польша 1 грош 2009 MW на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 1 грош 2009 MW на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Польша 1 грош 2009 MW на аукционе COINSNET - April 7, 2019
Продавец COINSNET
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 грош 2009 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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