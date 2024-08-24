1 грош 2009 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 2009 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2839 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 70 PLN. Торги состоялись 20 марта 2021.

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