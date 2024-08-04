Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 2005 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 2005 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375270 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 21 сентября 2023.
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность MINT ERROR NGC
Цена
970 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Продавец Numis Poland
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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