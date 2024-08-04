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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 2005 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 1 грош 2005 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 1 грош 2005 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 1,64 гр
  • Диаметр 15,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 375,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 грош
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 2005 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375270 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 21 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • COINSNET (1)
  • Numimarket (1)
  • Numis Poland (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность MINT ERROR NGC
Цена
970 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша 1 грош 2005 MW на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 1 грош 2005 MW на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 1 грош 2005 MW на аукционе Numis Poland - November 23, 2019
Польша 1 грош 2005 MW на аукционе Numis Poland - November 23, 2019
Продавец Numis Poland
Дата 23 ноября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 1 грош 2005 MW на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Польша 1 грош 2005 MW на аукционе COINSNET - June 9, 2019
Продавец COINSNET
Дата 9 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 грош 2005 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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