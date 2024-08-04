1 грош 2005 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 2005 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 375270 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 21 сентября 2023.

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