50 грошей 1992 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1992 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2823 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 125 PLN. Торги состоялись 16 марта 2024.

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