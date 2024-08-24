Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 грошей 1992 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1992 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2823 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 125 PLN. Торги состоялись 16 марта 2024.
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Сохранность (слабы)
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