Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 грошей 1992 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 50 грошей 1992 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 50 грошей 1992 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,94 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 116,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1992
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 грошей 1992 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2823 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 125 PLN. Торги состоялись 16 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
Польша 50 грошей 1992 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 50 грошей 1992 MW на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS68 GCN
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 50 грошей 1992 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 50 грошей 1992 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Польша 50 грошей 1992 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 50 грошей 1992 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 125 PLN

Где продать?

Для продажи 50 грошей 1992 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 1992 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 50 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск