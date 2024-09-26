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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 гроша 1992 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 гроша 1992 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 гроша 1992 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,13 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 157,000,003

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 гроша
  • Год 1992
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 гроша 1992 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4489 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 320 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 гроша 1992 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 2 гроша 1992 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 гроша 1992 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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