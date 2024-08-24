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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 5 злотых III Республики после деноминации - Польша

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5 злотых 1994

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1994 Никель 500 0 28
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