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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1994 года. Никель (Польша, III Республика после деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - 5 злотых 1994 года Никель - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 злотых 1994 года Никель - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 6,8 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1994
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1994 года. Никель. Это никелевая монета периода III Республики после деноминации. Рекорд цены принадлежит лоту 975 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 6500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
741 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Польша 5 злотых 1994 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 злотых 1994 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
938 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Польша 5 злотых 1994 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 злотых 1994 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1994 на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 5 злотых 1994 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 5 злотых 1994 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1994 на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 5 злотых 1994 на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 1994 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 5 злотых 1994 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1994 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 5 злотых 1994 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1994 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5 злотых 1994 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 1994 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5 злотых 1994 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1994 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5 злотых 1994 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1994 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 5 злотых 1994 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1994 на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 5 злотых 1994 на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 1994 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 5 злотых 1994 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1994 на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 5 злотых 1994 на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1994 на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 5 злотых 1994 на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 1994 на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 5 злотых 1994 на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 1994 на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 5 злотых 1994 на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 1994 на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 5 злотых 1994 на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1994 на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 5 злотых 1994 на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 5 злотых 1994 на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 5 злотых 1994 на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1994 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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