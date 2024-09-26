Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1994 года. Никель (Польша, III Республика после деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 6,8 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 5 злотых
- Год 1994
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1994 года. Никель. Это никелевая монета периода III Республики после деноминации. Рекорд цены принадлежит лоту 975 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 6500 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS69 NGC
Цена
938 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS69 NGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS69 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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