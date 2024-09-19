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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1991 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 1 злотый 1991 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 1 злотый 1991 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,03 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Тираж UNC 60,080,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1991 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 1 злотый 1991 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1991 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 1 злотый 1991 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 1 злотый 1991 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 1 злотый 1991 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 злотый 1991 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1991 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 1 злотый 1991 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1991 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1 злотый 1991 MW на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1991 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 злотый 1991 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1991 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 1 злотый 1991 MW на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1991 MW на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 1 злотый 1991 MW на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1991 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Польша 1 злотый 1991 MW на аукционе Numis Poland - September 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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