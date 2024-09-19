Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1991 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1991 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 195 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 7 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 злотый 1991 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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