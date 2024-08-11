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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1992 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 10 грошей 1992 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 10 грошей 1992 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,55 гр
  • Диаметр 16,5 мм
  • Тираж UNC 210,005,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1992
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1992 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4491 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 340 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 грошей 1992 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 грошей 1992 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 10 грошей 1992 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 грошей 1992 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Для продажи 10 грошей 1992 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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