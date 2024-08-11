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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 2018 года "100 лет независимости Польши" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 1 злотый 2018 года "100 лет независимости Польши" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 1 злотый 2018 года "100 лет независимости Польши" - цена золотой монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,9999)
  • Вес 62,2 гр
  • Чистого золота (1,9996 oz) 62,1938 гр
  • Диаметр 50 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж PROOF 1,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 злотый
  • Год 2018
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 2018 года "100 лет независимости Польши". Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3073 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 24000 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2023.

Сохранность
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  • Wójcicki (1)
Польша 1 злотый 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 1 злотый 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
6039 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Польша 1 злотый 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 1 злотый 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
5551 $
Цена в валюте аукциона 21000 PLN
Польша 1 злотый 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 1 злотый 2018 "100 лет независимости Польши" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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