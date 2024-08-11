Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 2018 года "100 лет независимости Польши" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,9999)
- Вес 62,2 гр
- Чистого золота (1,9996 oz) 62,1938 гр
- Диаметр 50 мм
- Гурт Надпись
- Тираж PROOF 1,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 1 злотый
- Год 2018
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 2018 года "100 лет независимости Польши". Это золотая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3073 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 24000 PLN. Торги состоялись 3 декабря 2023.
Сохранность
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
6039 $
Цена в валюте аукциона 24000 PLN
Где продать?
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