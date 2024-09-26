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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 злотый 1992 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 1 злотый 1992 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 1 злотый 1992 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,03 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Тираж UNC 102,240,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1992
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1992 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat за 1450 PLN. Торги состоялись 24 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numis Poland (1)
  • Stare Monety (1)
Польша 1 злотый 1992 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1992 MW на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 1 злотый 1992 MW на аукционе Numis Poland - January 25, 2024
Польша 1 злотый 1992 MW на аукционе Numis Poland - January 25, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 25 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша 1 злотый 1992 MW на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 1 злотый 1992 MW на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1992 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1992 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1992 MW на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Польша 1 злотый 1992 MW на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 злотый 1992 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1 злотый 1992 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1992 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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