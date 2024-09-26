Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 злотый 1992 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1992 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat за 1450 PLN. Торги состоялись 24 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numis Poland
Дата 25 января 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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