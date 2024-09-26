1 злотый 1992 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 злотый 1992 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 324 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat за 1450 PLN. Торги состоялись 24 мая 2024.

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