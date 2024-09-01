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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 2009 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 злотых 2009 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 злотых 2009 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никелевый + бронза алюминий
  • Вес 6,54 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Тираж UNC 59,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 злотых
  • Год 2009
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2009 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 985 проданному на аукционе WDA - MiM за 30 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2024.

Сохранность
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Польша 5 злотых 2009 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 злотых 2009 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 2009 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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