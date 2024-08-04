5 злотых 2008 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2008 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 406 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 950 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.

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