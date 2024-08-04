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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 2008 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 злотых 2008 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 злотых 2008 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никелевый + бронза алюминий
  • Вес 6,54 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Тираж UNC 5,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 злотых
  • Год 2008
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2008 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 406 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 950 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (2)
Польша 5 злотых 2008 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 2008 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 5 злотых 2008 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 злотых 2008 MW на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша 5 злотых 2008 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 злотых 2008 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 2008 MW на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 5 злотых 2008 MW на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 5 злотых 2008 MW на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Польша 5 злотых 2008 MW на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 5 злотых 2008 MW на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 5 злотых 2008 MW на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 2008 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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