Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 2008 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 2008 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 406 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 950 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 злотых 2008 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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