Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1992 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 5 грошей 1992 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 5 грошей 1992 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 2,59 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Тираж UNC 103,784,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1992
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1992 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1400 PLN. Торги состоялись 13 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша 5 грошей 1992 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 грошей 1992 MW на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша 5 грошей 1992 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 грошей 1992 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 грошей 1992 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 5 грошей 1992 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 грошей 1992 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 1992 года Все польские монеты польские латунные монеты польские монеты номиналом 5 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск