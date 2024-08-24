Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1992 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1992 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1400 PLN. Торги состоялись 13 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
336 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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