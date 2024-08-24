5 грошей 1992 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1992 года со знаком MW. Это латунная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 319 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1400 PLN. Торги состоялись 13 мая 2023.

Сохранность UNC (4) Сохранность (слабы) MS68 (1) MS67 (2) DETAILS (1) Сервис NGC (4)