Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1994 года MW "Тип 1994-2019" (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1994 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе WDA - MiM за 1300 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 625 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 21 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 злотых 1994 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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