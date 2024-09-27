5 злотых 1994 года MW "Тип 1994-2019" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1994 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 777 проданному на аукционе WDA - MiM за 1300 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

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