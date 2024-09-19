Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2006 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2006 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2006 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никелевый + бронза алюминий
  • Вес 5,21 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 5,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2006
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2006 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2543 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 825 PLN. Торги состоялись 26 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Niemczyk (3)
  • Numimarket (4)
Польша 2 злотых 2006 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 2006 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 170 PLN
Польша 2 злотых 2006 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 2006 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 2 злотых 2006 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 2 злотых 2006 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2006 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 2 злотых 2006 MW на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2006 MW на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 2 злотых 2006 MW на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2006 MW на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 2 злотых 2006 MW на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2 злотых 2006 MW на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 2 злотых 2006 MW на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 злотых 2006 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики после деноминации Монеты Польши 2006 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 2 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск