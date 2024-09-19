Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 2006 года MW (Польша, III Республика после деноминации)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2006 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2543 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 825 PLN. Торги состоялись 26 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
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