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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 2005 года MW (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 2 злотых 2005 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 2 злотых 2005 года MW - цена монеты - Польша, III Республика после деноминации

Техническая информация

  • Металл Медно-никелевый + бронза алюминий
  • Вес 5,21 гр
  • Диаметр 21,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 5,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 2 злотых
  • Год 2005
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 2005 года со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2796 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2400 PLN. Торги состоялись 20 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 2005 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 2 злотых 2005 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 2 злотых 2005 MW на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 2 злотых 2005 MW на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 2005 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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