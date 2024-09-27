Пробные 100000 злотых 1994 года MW ET "60-летие Варшавского восстания". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100000 злотых 1994 года "60-летие Варшавского восстания" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе Bereska Numizmatyka за 900 PLN. Торги состоялись 27 апреля 2019.

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