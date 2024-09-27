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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100000 злотых 1994 года MW ET "60-летие Варшавского восстания". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100000 злотых 1994 года MW ET "60-летие Варшавского восстания" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 100000 злотых 1994 года MW ET "60-летие Варшавского восстания" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,4 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 100000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100000 злотых 1994 года "60-летие Варшавского восстания" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 403 проданному на аукционе Bereska Numizmatyka за 900 PLN. Торги состоялись 27 апреля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 470 PLN
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 9 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Пробные) на аукционе GGN - April 20, 2002
Продавец GGN
Дата 20 апреля 2002
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 100000 злотых 1994 "60-летие Варшавского восстания" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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