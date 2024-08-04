Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные монеты 100000 злотых III Республики до деноминации - Польша
100000 злотых 1990 Пробные10 лет профсоюзу "Солидарность"
Год Знак Описание Продажи Продажи1990 0 21
100000 злотых 1990 Пробные10 лет профсоюзу "Солидарность"
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1990 MW 500 0 22
100000 злотых 1990 Пробные10 лет профсоюзу "Солидарность"
Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи1990 MW 500 0 30
100000 злотых 1991 ПробныеИоанн Павел II
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1991 MW ET Никель 500 - 0 351991 MW ET Золото - 400 0 24
100000 злотых 1991 ПробныеБитва при Нарвике 1940
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1991 MW BCH Никель 500 0 18
100000 злотых 1991 ПробныеМайор Хенрик Добжаньский "Хубал"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1991 MW BCH Никель 500 0 27
100000 злотых 1991 ПробныеОсада Тобрука 1941
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1991 MW BCH Никель 500 0 35
100000 злотых 1991 ПробныеБитва за Британию 1940
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1991 MW Никель 500 0 30
100000 злотых 1992 ПробныеВойцех Корфанты
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1992 MW ET Никель 500 0 35
100000 злотых 1994 Пробные60-летие Варшавского восстания
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1994 MW ET Никель 500 0 16
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