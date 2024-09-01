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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II". Золото (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Пробные 100000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II" Золото - цена золотой монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 100000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II" Золото - цена золотой монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого золота (0,4978 oz) 15,4845 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 400

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 100000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100000 злотых 1991 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Золото. Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 38000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (11)
  • Numimarket (3)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (6)
  • Wójcicki (1)
Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1422 $
Цена в валюте аукциона 5750 PLN
Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
2468 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
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Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PF69 PCGS
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность UNC
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Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
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Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 14, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 14 марта 2020
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 100000 злотых 1991 MW ET "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 100000 злотых 1991 "Иоанн Павел II" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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