Пробные 100000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II". Золото (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100000 злотых 1991 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Золото. Это золотая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 264 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 38000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

Сохранность PROOF (17) UNC (6) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) PF70 (5) PF69 (9) ULTRA CAMEO (13) Сервис PCGS (2) NGC (12)

Продавец Все фирмы

GGN (1)

MARCINIAK (1)

Niemczyk (11)

Numimarket (3)

Stary Sklep (1)

WCN (6)

Wójcicki (1)