Пробные 100000 злотых 1991 года MW BCH "Осада Тобрука 1941". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100000 злотых 1991 года "Осада Тобрука 1941" со знаком MW BCH. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1586 проданному на аукционе Stary Sklep за 900 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

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