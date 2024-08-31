Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100000 злотых 1991 года MW BCH "Осада Тобрука 1941". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100000 злотых 1991 года MW BCH "Осада Тобрука 1941" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 100000 злотых 1991 года MW BCH "Осада Тобрука 1941" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,1 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 100000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100000 злотых 1991 года "Осада Тобрука 1941" со знаком MW BCH. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1586 проданному на аукционе Stary Sklep за 900 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (8)
  • Numimarket (5)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stary Sklep (7)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (6)
  • Wu-eL (1)
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность PF68 GCN
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Осада Тобрука 1941" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100000 злотых 1991 "Осада Тобрука 1941" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики до деноминации Монеты Польши 1991 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 100000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск