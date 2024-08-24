Пробные 100000 злотых 1991 года MW BCH "Битва при Нарвике 1940". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100000 злотых 1991 года "Битва при Нарвике 1940" со знаком MW BCH. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392432 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 680 PLN. Торги состоялись 16 мая 2024.

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