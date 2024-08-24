Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100000 злотых 1991 года MW BCH "Битва при Нарвике 1940". Никель (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 15,7 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 100000 злотых
- Год 1991
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100000 злотых 1991 года "Битва при Нарвике 1940" со знаком MW BCH. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392432 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 680 PLN. Торги состоялись 16 мая 2024.
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность PF65 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
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Где продать?
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