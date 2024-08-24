Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100000 злотых 1991 года MW BCH "Битва при Нарвике 1940". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100000 злотых 1991 года MW BCH "Битва при Нарвике 1940" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 100000 злотых 1991 года MW BCH "Битва при Нарвике 1940" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,7 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 100000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100000 злотых 1991 года "Битва при Нарвике 1940" со знаком MW BCH. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392432 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 680 PLN. Торги состоялись 16 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (8)
  • Numimarket (3)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Продавец WCN
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 680 PLN
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - April 4, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 4 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 100000 злотых 1991 MW BCH "Битва при Нарвике 1940" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100000 злотых 1991 "Битва при Нарвике 1940" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики до деноминации Монеты Польши 1991 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 100000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск