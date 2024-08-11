Пробные 100000 злотых 1991 года MW ET "Иоанн Павел II". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100000 злотых 1991 года "Иоанн Павел II" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3100 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

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