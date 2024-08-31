Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 31,1 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 100000 злотых
- Год 1990
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе Stare Monety за 8000 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1249 $
Цена в валюте аукциона 5050 PLN
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
963 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
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Где продать?
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