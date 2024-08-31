Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - Пробные 100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 31,1 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 100000 злотых
  • Год 1990
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"". Это серебряная монета периода III Республики до деноминации. Рекорд цены принадлежит лоту 503 проданному на аукционе Stare Monety за 8000 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Niemczyk (9)
  • Numimarket (3)
  • Stare Monety (5)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
  • Wu-eL (1)
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1249 $
Цена в валюте аукциона 5050 PLN
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
963 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Польша 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 6, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 6 мая 2016
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет III Республики до деноминации Монеты Польши 1990 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 100000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск