Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 16,3 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 100000 злотых
- Год 1990
- Монетный двор Будапешт
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на будапештском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 842 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3200 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 17 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF66 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
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Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность PROOF
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 NGC
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Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность PF66 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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