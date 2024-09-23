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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100000 злотых 1992 года MW ET "Войцех Корфанты". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100000 злотых 1992 года MW ET "Войцех Корфанты" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 100000 злотых 1992 года MW ET "Войцех Корфанты" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,4 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 100000 злотых
  • Год 1992
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100000 злотых 1992 года "Войцех Корфанты" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе WDA - MiM за 850 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numimarket (6)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (5)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (6)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 410 PLN
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 100000 злотых 1992 MW ET "Войцех Корфанты" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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