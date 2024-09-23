Пробные 100000 злотых 1992 года MW ET "Войцех Корфанты". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100000 злотых 1992 года "Войцех Корфанты" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе WDA - MiM за 850 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

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