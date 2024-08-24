Пробные 100000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 843 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4000 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

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