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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - Пробные 100000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 100000 злотых 1990 года MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 7,4 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 100000 злотых
  • Год 1990
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100000 злотых 1990 года "10 лет профсоюзу "Солидарность"" со знаком MW. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 843 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4000 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 725 PLN
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность SP66 PCGS
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
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Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Польша 100000 злотых 1990 MW "10 лет профсоюзу "Солидарность"" (Пробные) на аукционе COINSNET - December 8, 2019
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100000 злотых 1990 "10 лет профсоюзу "Солидарность"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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