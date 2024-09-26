Пробные 100000 злотых 1991 года MW "Битва за Британию 1940". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100000 злотых 1991 года "Битва за Британию 1940" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1587 проданному на аукционе Stary Sklep за 2000 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

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