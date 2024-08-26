200000 злотых 1994 года MW BCH "Битва под Монтекассино" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1994 года "Битва под Монтекассино" со знаком MW BCH. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 877 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 280 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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