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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1994 года MW BCH "Битва под Монтекассино" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 200000 злотых 1994 года MW BCH "Битва под Монтекассино" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1994 года MW BCH "Битва под Монтекассино" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1994 года "Битва под Монтекассино" со знаком MW BCH. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 877 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 280 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Numis Poland (4)
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  • WCN (11)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (7)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 3 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" на аукционе Numis Poland - July 12, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW BCH "Битва под Монтекассино" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1994 "Битва под Монтекассино" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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