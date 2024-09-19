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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100000 злотых 1994 года MW ET "60-летие Варшавского восстания" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 100000 злотых 1994 года MW ET "60-летие Варшавского восстания" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 100000 злотых 1994 года MW ET "60-летие Варшавского восстания" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,4774 oz) 14,85 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 150,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 100000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (92)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100000 злотых 1994 года "60-летие Варшавского восстания" со знаком MW ET. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 856 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 145 PLN
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Frühwald - February 18, 2024
Продавец Frühwald
Дата 18 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
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Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100000 злотых 1994 MW ET "60-летие Варшавского восстания" на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 100000 злотых 1994 "60-летие Варшавского восстания" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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