Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1994 года MW ET "Сигизмунд I Старый". Погрудный портрет (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Погрудный портрет
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 15,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1994
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1994 года "Сигизмунд I Старый" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1346 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 320 EUR. Торги состоялись 28 мая 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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