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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1994 года MW ET "Сигизмунд I Старый". Погрудный портрет (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Погрудный портрет

Аверс монеты - 200000 злотых 1994 года MW ET "Сигизмунд I Старый" Погрудный портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1994 года MW ET "Сигизмунд I Старый" Погрудный портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1994 года "Сигизмунд I Старый" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1346 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 320 EUR. Торги состоялись 28 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 165 PLN
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1994 "Сигизмунд I Старый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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