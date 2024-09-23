200000 злотых 1994 года MW ET "Сигизмунд I Старый". Погрудный портрет (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1994 года "Сигизмунд I Старый" со знаком MW ET. Погрудный портрет. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1346 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 320 EUR. Торги состоялись 28 мая 2015.

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