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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1994 года MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 200000 злотых 1994 года MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1994 года MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1994 года "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" со знаком MW ANR. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 876 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 420 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 200000 злотых 1994 MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1994 "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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