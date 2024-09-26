200000 злотых 1994 года MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 15,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1994
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1994 года "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" со знаком MW ANR. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 876 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 420 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (2)
- COINSNET (2)
- Katz (1)
- Niemczyk (3)
- Numis Poland (1)
- Stare Monety (2)
- Stary Sklep (2)
- WCN (8)
- Wójcicki (6)
- Wu-eL (1)
Где продать?
Для продажи 200000 злотых 1994 "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.