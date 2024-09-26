200000 злотых 1994 года MW ANR "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1994 года "75 лет Ассоциации инвалидов войны Республики Польша" со знаком MW ANR. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 876 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 420 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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