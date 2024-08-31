1000 злотых 1994 года MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Польша, III Республика после деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000 злотых 1994 года "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1375 проданному на аукционе Stary Sklep за 300 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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