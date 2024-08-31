Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1000 злотых 1994 года MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Польша, III Республика после деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 27,95 гр
- Чистого серебра (0,8312 oz) 25,8538 гр
- Тираж PROOF 10,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика после деноминации
- Номинал 1000 злотых
- Год 1994
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000 злотых 1994 года "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1375 проданному на аукционе Stary Sklep за 300 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Karbownik
Дата 23 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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