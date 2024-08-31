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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1000 злотых 1994 года MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Польша, III Республика после деноминации)

Аверс монеты - 1000 злотых 1994 года MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации Реверс монеты - 1000 злотых 1994 года MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика после деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 27,95 гр
  • Чистого серебра (0,8312 oz) 25,8538 гр
  • Тираж PROOF 10,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика после деноминации
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1000 злотых 1994 года "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики после деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1375 проданному на аукционе Stary Sklep за 300 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 270 PLN
Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Karbownik - November 23, 2021
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Karbownik - November 23, 2021
Продавец Karbownik
Дата 23 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1994 "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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