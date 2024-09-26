Пробные 1000 злотых 1994 года MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1994 года "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 605 проданному на аукционе WDA - MiM за 1550 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

Сохранность PROOF (19) UNC (3) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) SP69 (1) PF70 (2) PF69 (5) PF68 (2) ULTRA CAMEO (7) Сервис NGC (9) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

GGN (2)

MARCINIAK (1)

Niemczyk (7)

Numimarket (3)

Rzeszowski DA (1)

Stary Sklep (4)

WDA - MiM (3)

Wójcicki (1)

Wu-eL (1)