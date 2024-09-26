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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1994 года MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994". Никель (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1994 года MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1994 года MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" Никель - цена монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 23,3 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1994 года "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 605 проданному на аукционе WDA - MiM за 1550 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
258 $
Цена в валюте аукциона 1050 PLN
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
321 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность SP69 PCGS
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша 1000 злотых 1994 MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

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