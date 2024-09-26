Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 1000 злотых 1994 года MW "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994". Никель (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 23,3 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 1000 злотых
- Год 1994
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1994 года "XV чемпионат мира по футболу - ФИФА США 1994" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 605 проданному на аукционе WDA - MiM за 1550 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
321 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность SP69 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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