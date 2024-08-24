Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1994 года MW ET "Сигизмунд I Старый". Поясной портрет (Польша, III Республика до деноминации)
Разновидность: Поясной портрет
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1994
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1994 года "Сигизмунд I Старый" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1336 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 950 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
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