200000 злотых 1994 года MW ET "Сигизмунд I Старый". Поясной портрет (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1994 года "Сигизмунд I Старый" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1336 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 950 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2018.

Сохранность PROOF (31) UNC (7) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) PF70 (1) PF69 (6) PF68 (2) ULTRA CAMEO (5) Сервис NGC (8) GCN (1)

Продавец Все фирмы

Cieszyńskie CN (1)

COINSNET (3)

Emporium Hamburg (1)

Heritage (1)

MARCINIAK (5)

Niemczyk (9)

Numedux (1)

Numis Poland (1)

Rzeszowski DA (1)

Stary Sklep (3)

Teutoburger (1)

WCN (7)

Wójcicki (5)