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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1994 года MW ET "Сигизмунд I Старый". Поясной портрет (Польша, III Республика до деноминации)

Разновидность: Поясной портрет

Аверс монеты - 200000 злотых 1994 года MW ET "Сигизмунд I Старый" Поясной портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1994 года MW ET "Сигизмунд I Старый" Поясной портрет - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3979 oz) 12,375 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1994
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1994 года "Сигизмунд I Старый" со знаком MW ET. Поясной портрет. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1336 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 950 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (5)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 410 PLN
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Niemczyk - June 24, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2023
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Numedux - January 27, 2023
Продавец Numedux
Дата 27 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 200000 злотых 1994 MW ET "Сигизмунд I Старый" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1994 "Сигизмунд I Старый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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