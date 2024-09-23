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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200000 злотых 1991 года MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" (Польша, III Республика до деноминации)

Аверс монеты - 200000 злотых 1991 года MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации Реверс монеты - 200000 злотых 1991 года MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" - цена серебряной монеты - Польша, III Республика до деноминации

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 19,33 гр
  • Чистого серебра (0,4661 oz) 14,4975 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 25,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период III Республика до деноминации
  • Номинал 200000 злотых
  • Год 1991
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1991 года "Леопольд Окулицкий "Мишка"" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 864 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 220 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе CoinsNB - October 28, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Coinhouse - October 8, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 8 октября 2023
Сохранность PROOF
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
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Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Польша 200000 злотых 1991 MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 200000 злотых 1991 "Леопольд Окулицкий "Мишка"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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