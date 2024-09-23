200000 злотых 1991 года MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" (Польша, III Республика до деноминации)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1991 года "Леопольд Окулицкий "Мишка"" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 864 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 220 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность PROOF (21) UNC (8) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) PF70 (1) PF69 (4) ULTRA CAMEO (3) Сервис NGC (4) PCG (1)

Продавец Все фирмы

Coinhouse (1)

CoinsNB (1)

COINSNET (2)

Emporium Hamburg (1)

Numis Poland (3)

Numisbalt (1)

Stare Monety (1)

Stary Sklep (3)

WCN (7)

Wójcicki (10)

Wu-eL (1)