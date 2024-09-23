Польша Период: 1506-2020 1506-2020
200000 злотых 1991 года MW "Леопольд Окулицкий "Мишка"" (Польша, III Республика до деноминации)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 19,33 гр
- Чистого серебра (0,4661 oz) 14,4975 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 25,000
Описание
- Страна Польша
- Период III Республика до деноминации
- Номинал 200000 злотых
- Год 1991
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200000 злотых 1991 года "Леопольд Окулицкий "Мишка"" со знаком MW. Это серебряная монета периода III Республики до деноминации отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 864 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 220 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Дата 19 апреля 2024
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Дата 3 декабря 2023
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Дата 28 октября 2023
Сохранность PROOF
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Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Дата 8 октября 2023
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Дата 3 сентября 2023
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Дата 6 июня 2023
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Дата 19 мая 2023
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Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Дата 10 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
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Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
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Где продать?
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